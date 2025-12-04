Atlântico e Passo Fundo começam a decidir o título do Gauchão de Futsal neste sábado

A Liga Gaúcha de Futsal definiu nesta quarta-feira (3) as datas da grande final do Gauchão de Futsal. Atlântico, que busca o tricampeonato, e Passo Fundo Futsal, em busca do título inédito, prometem dois jogos eletrizantes.
A partida de ida será neste sábado (6), às 19h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Já o jogo de volta está prevista para o próximo sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.
Para levantar a taça, as equipes precisam de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Se houver vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão vai para a prorrogação. Persistindo o empate, a vantagem é do Passo Fundo Futsal, que fez melhor campanha até a final.