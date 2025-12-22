Atlântico aposta em jogador que deixou o futebol para virar artilheiro do futsal

Jogador marcou 20 gols em 27 jogos pelo Traipu. @auditore.foto / CBFS, Divulgação

O Atlântico encaminhou a contratação do seu quinto reforço para a próxima temporada. Trata-se do ala-esquerdo Pedro Paraguai, de 22 anos, anunciado oficialmente nesta segunda-feira (22). O jogador, que estava no Traipu-AL, foi um dos grandes destaques do futsal nacional em 2025.

A história do jogador chama atenção: ele começou a jogar futsal apenas este ano e já se tornou um dos grandes destaques da modalidade. Antes disso, atuava no futebol de campo, defendendo a Desportiva Aracaju até o ano passado. O atleta também passou por clubes tradicionais como Confiança, Itabaiana e Ceará.

Mesmo estreante no futsal, Pedro brilhou em 2025. Foi eleito craque da Taça Brasil de Futsal, onde também terminou como artilheiro da competição, e repetiu o feito na Copa Nordeste, consolidando-se como uma das revelações do ano.

— Me transferir para o Atlântico representa um passo muito importante na minha carreira. É uma grande honra vestir a camisa de um clube tão vencedor e com tanta tradição no futsal brasileiro — destacou Pedro Paraguai na sua chegada ao time gaúcho.