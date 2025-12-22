Futsal

Mercado da bola
Notícia

Atlântico aposta em jogador que deixou o futebol para virar artilheiro do futsal

Ala-esquerdo Pedro Paraguai defendeu o Traipu-AL nesta temporada, mas antes disso atuava no futebol de campo

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS