Futsal

Vale o título
Notícia

Melhor ataque contra melhor defesa: o caminho de Passo Fundo e Atlântico até a final do Gauchão de Futsal

Equipes da região Norte vão decidir quem será o grande campeão da edição de 2025 

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS