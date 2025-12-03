Melhor ataque contra melhor defesa: o caminho de Passo Fundo e Atlântico até a final do Gauchão de Futsal

A decisão do Gauchão de Futsal será entre duas potências da Região Norte do Estado: Passo Fundo Futsal e Atlântico. Além de chegarem à final, as equipes confirmaram o favoritismo desde a primeira fase, quando terminaram com as melhores campanhas.
Caminho até a final
Passo Fundo Futsal
O PFF fez uma campanha impecável na primeira, garantindo a liderança com 44 pontos. Em 18 jogos, foram 14 vitórias, dois empates e duas derrotas.
No caminho até a vaga na finalíssima, eliminou Cerro Largo, Agudo e Santa Rosa. Nos mata-matas, a equipe comandada por Vandré da Costa venceu os seis jogos.
Nesse período, o Passo Fundo marcou 75 gols e sofreu apenas 26, consolidando a melhor defesa da competição.
Atlântico
O Galo chegou aos playoffs com a terceira melhor campanha geral. Em 18 partidas, venceu 11, perdeu quatro e empatou três, somando 37 pontos.
Até garantir a vaga na decisão, a equipe de Paulinho Sananduva eliminou Guarani-FW, ACBF e Uruguaianense. Nos seis jogos decisivos, venceu cinco e empatou um, contra a rival ACBF, no primeiro confronto das quartas de final.
Nesse período, marcou 91 gols e é o ataque mais positivo do campeonato. Por outro lado, a defesa foi vazada 65 vezes.
Decisão
Por ter feito a melhor campanha até a decisão, o PFF terá a vantagem de decidir em casa. Assim, o primeiro jogo da final será disputado no Caldeirão do Galo, em Erechim, e o segundo confronto acontecerá na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.
As datas dos jogos serão confirmadas pela Liga Gaúcha de Futsal nos próximos dias.
