Após eliminação na LNF, Atlântico vira a chave e joga por classificação à final do Gauchão de Futsal

Após a eliminação na Liga Nacional de Futsal (LNF), o Atlântico concentra suas forças no Gauchão, última competição da equipe na temporada. Nesta terça-feira (2), às 20h, o time de Erechim recebe a Uruguaianense no Caldeirão do Galo, pelo jogo de volta das semifinais.
O Galo tem a vantagem do empate no tempo normal para avançar à grande decisão, visto que venceu a partida de ida por 2 a 0, na Fronteira. Caso a partida vá para a prorrogação, o Atlântico também joga pelo empate, por ter a melhor campanha até aqui.
Já a AEU precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação e seguir viva na disputa.
— Agora é virar a chave. Temos que manter a intensidade e respeitar o adversário, porque será um jogo muito difícil. Precisamos ter foco e coragem para buscar a classificação à final, para encerrarmos o ano em mais uma decisão — frisou o técnico Paulinho Sananduva.
Quem avançar para a final vai enfrentar o Passo Fundo Futsal, que garantiu a vaga ao eliminar o Santa Rosa na outra semifinal.
Ação solidária no Caldeirão do Galo
Além do clima decisivo, a partida terá um gesto de solidariedade. O Atlântico anunciou que a entrada para o jogo será mediante doações, que serão destinadas às famílias atingidas pela tempestade de granizo que assolou Erechim há uma semana.
Segundo a Defesa Civil, 42.851 pessoas foram afetadas, o que corresponde a 10.749 famílias. Além disso, 386 moradores ficaram feridos e uma pessoa segue desabrigada.
