Apito da torcida confunde jogador e muda a história da final do Gauchão de Futsal

O episódio originou o pênalti que abriu caminho para a virada do Atlântico. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

O Atlântico é o novo campeão do Gauchão de Futsal. A equipe de Erechim venceu o Passo Fundo Futsal por 6 a 2, neste sábado (13), em uma final marcada por um lance curioso envolvendo o pivô Elisandro Imperador. O jogador do PFF colocou a mão na bola dentro da área, acreditando que o árbitro havia interrompido a jogada, mas na verdade, o som do apito veio da própria torcida.

O episódio originou o pênalti que abriu caminho para a virada do Atlântico, que já havia empatado o jogo e, depois da conversão da penalidade, tomou conta da partida. Em entrevista após o jogo, Elisandro explicou o que aconteceu.

— Na verdade, foi a nossa própria torcida que apitou igual ao juiz. Quando o jogador do Atlântico chutou, caiu, e a bola rebateu pra mim. Eu podia puxar o contra-ataque sem bater o lateral, porque ele já estava no chão. Só que, como eu escutei o apito do juiz, peguei na mão pra bater rápido, porque ele estava no chão, pra gente ter vantagem numérica. O juiz falou que não foi ele que apitou, e a verdade foi a nossa própria torcida lá no banco que apitou — relata.

Segundo o pivô, a decisão final ficou entre os capitães das equipes:

— O árbitro falou que era fair play, que não podia interferir, e aí era entre nós, os capitães, que podíamos decidir. Como estava a vantagem pro Atlântico, eles quiseram o pênalti, e eu não tive o que fazer — conta.

Apesar do vice-campeonato, Elisandro valorizou a campanha histórica do Passo Fundo Futsal.

— Representa muito. Quero parabenizar primeiramente os meus companheiros e a comissão técnica. A gente fez uma campanha histórica, não só no Gauchão, também como no Brasileiro. Quem vem acompanhando sabe que enfrentamos uma grande equipe, com alto investimento, que busca ser campeã da Liga Nacional e de todas as competições. A gente fez um jogo de igual pra igual, mas infelizmente não conseguimos — comentou.

O pivô também falou sobre o futuro:

— Agora é descansar e pensar o que vai ser o futuro, se fico ou não para a próxima temporada. Não sei ainda. Tive uma conversa prévia com a diretoria, mas não está nada certo — finalizou o pivô.