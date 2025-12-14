Futsal

Lance decisivo
Notícia

Apito da torcida confunde jogador e muda a história da final do Gauchão de Futsal

Som vindo da torcida induziu o pivô Elisandro Imperador a colocar a mão na bola dentro da área, originando o pênalti que marcou a virada do Atlântico sobre o Passo Fundo neste sábado (13)

Caroline Dolina

