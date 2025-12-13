Amizade com o Atlântico e sonho do título inédito: torcida do Passo Fundo vive expectativa pela final do Gauchão de Futsal

Passo Fundo e Atlântico se enfrentam neste sábado. Antonio Oliveira / Agência RBS

Poucas horas antes da bola rolar para o segundo jogo da final do Gauchão de Futsal, os torcedores de Passo Fundo e Atlântico começam a chegar na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. A partida está sendo disputada neste sábado (13), e vale o título da competição. Na ida, em Erechim, as equipes empataram em 1 a 1.

Nos arredores do ginásio, adeptos da equipe da casa estiveram reunidos para dar início ao pré-jogo. A confraternização contou com o tradicional churrasco e com a presença da banda da equipe da casa, que nunca perdeu um jogo do Passo Fundo Futsal, como gostam de dizer com orgulho.

— A nossa torcida apoia o clube desde que ela começou, lá em 2017. Todos os clubes do Estado têm suas torcidas, mas o nosso lema é diferente: “sou quem não te abandonou”. Desde 2017, a nossa torcida não ficou um jogo sem apoiar o Passo Fundo Futsal — disse Luis Henrique Giongo, uma das lideranças da Força Jovem, a Barra Brava do PFF.

Enquanto cantavam, os torcedores também aguardavam a chegada da Camisa 6, que representa o Atlântico. As duas melhores equipes da Região Norte do Estado possuem outra semelhança além do futsal bem jogado, já que são torcidas amigas e costumam se reunir antes de partidas entre os clubes.

— Essa amizade é de longa data. Nós sempre nos apoiamos, seja em jogos da Liga Nacional, com o Atlântico, ou do Brasileirão, conosco. No jogo da ida fizemos uma confraternização com eles e hoje não vai ser diferente. Independente de quem ficar com o título, que prevaleça a amizade — lembrou Luis Henrique.

Com o resultado da partida de ida, quem vencer o confronto deste sábado fica com a taça. Em caso de um novo empate, o título será decidido no tempo extra. Como a competição não tem disputa por pênaltis, o Passo Fundo Futsal leva a vantagem do empate no tempo extra, já que tem uma melhor campanha geral.