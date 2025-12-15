Ale Falcone se despede do Atlântico; dez jogadores não permanecem para 2026

Goleiro chegou ao Galo em 2023. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Após a conquista do título do Gauchão de Futsal, o Atlântico vive um momento de reformulação. O goleiro Ale Falcone, peça importante nas últimas três temporadas, é mais um nome confirmado fora do elenco para 2026. A saída do arqueiro se soma a uma lista que já chega a dez jogadores.

Entre os atletas que não seguirão no Galo, alguns já têm destino definido. Elenilson, Thales e Suelton reforçarão o Chopinzinho, enquanto o fixo Vagner está encaminhado para o Magnus. Já William e Vilela vão atuar pela ABCF, e Salah defenderá o Vélez Camaquã.

Além deles, Canabarro e Vini Zarpellon também não permanecem no elenco. A reformulação indica uma nova fase para o clube, que terá pela frente o desafio de montar um grupo competitivo para a temporada 2026.