Ala com passagem pela seleção brasileira é o novo reforço do Atlântico

Jogador foi revelado nas categorias de base do Praia Clube. Bruno Cunha / Praia Clube, Divulgação

O Atlântico confirmou nesta sexta-feira (19) a terceira contratação para a próxima temporada. Trata-se do ala Huguinho, de 23 anos, que estava no Praia Clube.

O jogador tem passagem pelo futsal europeu, onde defendeu o Córdoba. Além disso, vestiu as cores da seleção brasileira sub-20 e foi campeão da Liga Evolução.

Em sua apresentação, o ala falou sobre a motivação para conquistar títulos em 2026, temporada que o Galo disputará a Liga Nacional, Copa do Brasil, Supercopa, Gauchão e Série Ouro.

— É uma honra pode vestir a camisa do Atlântico, agradecer a toda diretoria por confiar no meu trabalho e sei que juntos podemos conquistar muitas coisas pelo clube. Estou feliz e motivado para poder fazer um grande trabalho e conquistar muito títulos com essa camisa — disse Huguinho.

Além do ala, a direção do Atlântico anunciou a contratação dos pivôs Mariano e Malcom.

Elenco do Atlântico