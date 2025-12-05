Futsal

Gauchão de Futsal
Notícia

“A chave é manter nossa identidade”, diz técnico do Atlântico sobre decisão contra o Passo Fundo Futsal

Equipes se enfrentam pela partida de ida da final neste sábado, no Caldeirão do Galo

Caroline Dolina

