“A chave é manter nossa identidade”, diz técnico do Atlântico sobre decisão contra o Passo Fundo Futsal

Elenco finaliza a preparação para o confronto na manhã deste sábado (6). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está pronto para mais um grande desafio. Neste sábado (6), às 19h, o Caldeirão do Galo será palco da partida de ida da final do Gauchão de Futsal, quando a equipe de Erechim enfrenta o Passo Fundo Futsal.

Com o melhor ataque da competição, o time comandado por Paulinho Sananduva busca o tricampeonato estadual e promete manter sua identidade ofensiva.

— A chave é manter nossa identidade, que é intensidade e variação ofensiva. Sabemos que vamos enfrentar uma defesa muito bem organizada, então precisamos ter paciência, movimentação e aproveitar as oportunidades — destacou Sananduva, que também fez questão de alertar para os detalhes que podem decidir o confronto:

— Eles têm uma defesa muito consistente e um goleiro que faz diferença. Precisamos ter atenção nas transições e nas bolas paradas.

Campanha sólida até a decisão

O Atlântico chegou aos playoffs com a terceira melhor campanha geral. Em 18 jogos na fase classificatória, somou 37 pontos, com 11 vitórias, quatro derrotas e três empates. Até a final, eliminou Guarani-FW, ACBF e Uruguaianense. Nos seis jogos decisivos, venceu cinco e empatou um.

Com 91 gols marcados, o Galo tem o ataque mais positivo do campeonato. A defesa, porém, sofreu 65 gols, o que exige atenção diante da consistência defensiva do Passo Fundo.

A última vez que o Galo chegou à final foi em 2022, quando ficou com o vice-campeonato após perder para a ACBF. O último título da equipe na competição foi em 2021, e agora o objetivo é voltar ao topo.

— Sabemos que não será fácil. É uma final, e eles também têm qualidade. Mas vamos jogar com intensidade e inteligência para buscar essa vantagem em casa e ficarmos mais próximos do título — completou Sananduva.

A partida de volta será no próximo sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

Para levantar a taça, as equipes precisam de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Se houver vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão vai para a prorrogação. Persistindo o empate, a vantagem é do Passo Fundo Futsal, que fez melhor campanha até a final.