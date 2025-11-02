Passo Fundo goleia AAGF e larga em vantagem nas quartas de final do Gauchão de Futsal

O Passo Fundo Futsal largou em vantagem na partida de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal. Sem dificuldades, o PFF goleou a AAGF por 5 a 0, neste sábado (1º), no Centro Desportivo Municipal, em Agudo.
Com o resultado, PFF precisa de um empate para garantir a vaga nas semifinais. Já a AAGF necessita vencer o tempo regulamentar para forçar a prorrogação. Nesse cenário, o Passo Fundo Futsal joga pelo empate, já que teve melhor campanha na fase classificatória.
O jogo de volta será disputado no dia 11, uma terça-feira, às 19h15min, na Arena Clube Comercial.
Goleada
O Passo Fundo Futsal iniciou a partida pressionando os donos da casa, e a estratégia surtiu efeito rapidamente. Aos 3min14s, após uma tabela com São Pedro, Marcelinho recebeu na entrada da área e chutou no canto direito para abrir o placar: 1 a 0.
A AAGF tentou responder com algumas investidas, mas sem sucesso. Já o PFF soube aproveitar as oportunidades criadas. Aos 7min30s, em um contra-ataque, Basso avançou pela esquerda e finalizou cruzado para ampliar: 2 a 0.
O terceiro gol veio aos 11min17s, em uma bela troca de passes. Edi avançou pela direita e tocou para Arthur, que apareceu livre na área e apenas empurrou para o fundo da rede: 3 a 0.
Os visitantes seguiram dominando as ações e não encontraram dificuldades para marcar o quarto gol. Aos 14min45s, Bruno recebeu na entrada da área e, com categoria, tocou por cobertura para fazer mais um: 4 a 0.
No segundo tempo, o Passo Fundo Futsal diminuiu o ritmo, mas manteve o controle da partida, impedindo que a AAGF levasse perigo ao goleiro Queixo. Já na reta final, aos 16min18s, Elisandro Imperador recebeu na área, girou o corpo e finalizou com precisão para decretar o placar final: 5 a 0.