Futsal

Te liga!
Notícia

Passo Fundo Futsal x Traipu: onde assistir ao jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro

Confronto será realizado no sábado (8), às 19h30min, na Arena Clube Comercial

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS