Passo Fundo Futsal x Traipu: onde assistir ao jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro

Na primeira fase, PFF venceu o Traipu por 4 a 2, em Passo Fundo. Matheus Moraes / 300&60, Divulgação

O Passo Fundo Futsal entra em quadra neste sábado (8) pela partida de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal. O PFF enfrenta o Traipu-AL, às 19h30min, na Arena Clube Comercial.

Para avançar à grande decisão, o PFF precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será levada à prorrogação. Persistindo o empate, o classificado será definido na disputa por pênaltis.

A partida de volta será na próxima segunda-feira (17), às 20h, no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca. O clube que avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Chapecoense e Atlético Piauiense na final.

Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Traipu