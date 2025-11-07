Futsal

Notícia

Passo Fundo Futsal busca coroar campanha histórica com vaga na final do Brasileirão

Equipe gaúcha inicia a decisão das semifinais neste sábado, na Arena Clube Comercial

Caroline Dolina

