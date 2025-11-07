Passo Fundo Futsal busca coroar campanha histórica com vaga na final do Brasileirão

Elisandro Imperador é um dos líderes do PFF nesta temporada. Victor Ferreira / Divulgação

O Passo Fundo Futsal enfrenta o Traipu-AL neste sábado (8), às 19h30min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal. O confronto reúne duas das principais campanhas da competição.

O PFF chega como dono da melhor defesa do torneio, com apenas 20 gols sofridos. Já o Traipu se destaca pelo ataque mais eficiente do campeonato, com 62 gols marcados.

Melhor momento da história

A equipe de Passo Fundo vive um momento histórico. Esta é a primeira vez que o clube alcança a fase semifinal do Campeonato Brasileiro, competição que está em sua segunda edição. A campanha sólida, com nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas, credencia o time a sonhar com a final.

O pivô Elisandro Imperador, um dos líderes do elenco, comentou sobre a ascensão do clube no cenário nacional e a importância de participar desse momento.

— Fazer parte desse momento do clube, nessa ascensão, é um privilégio. A gente já está fazendo história, porque nunca foi tão longe assim, nunca ficou entre os quatro do Brasileiro. Mas vamos fazer de tudo para conquistar um feito ainda maior — destacou o jogador.

Na fase de grupos, os times se enfrentaram na Arena Clube Comercial, com vitória do Passo Fundo por 4 a 2. Na ocasião, o pivô Elisandro Imperador foi decisivo, marcando dois gols e liderando a virada da equipe gaúcha. Ao projetar o reencontro com o adversário, o jogador destacou a importância da concentração.

— Nos preparamos muito bem e sabemos o que nos trouxe até aqui, o nosso modo de jogar, a nossa identidade. É manter o foco do início ao fim, fazer o que treinamos e analisar bem o adversário com o professor Vandré. Precisamos minimizar os erros, porque conquistar um bom resultado aqui é fundamental — disse.

Para avançar à grande decisão, o PFF precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será levada à prorrogação. Persistindo o empate, o classificado será definido na disputa por pênaltis.