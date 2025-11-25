Futsal

Inédito
Notícia

IDEAU Feminy supera a Celemaster e conquista a Copa Gaúcha feminina Sub-20

Equipe de Getúlio Vargas conquistou o título de forma invicta, após dois anos consecutivos terminando como vice-campeã

Caroline Dolina

