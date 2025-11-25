IDEAU Feminy supera a Celemaster e conquista a Copa Gaúcha feminina Sub-20

A IDEAU Feminy conquistou o título da Copa Gaúcha feminina sub-20 neste domingo (23), ao vencer a Celemaster na decisão realizada em Uruguaiana. A equipe de Getúlio Vargas encerrou a competição de forma invicta, após dois anos consecutivos terminando como vice-campeã.
Sob comando do técnico Lorenzo Silveira Caldas Botelho, o time disputou quatro partidas, com três vitórias e um empate, alcançando 86% de aproveitamento. Foram oito gols marcados e três sofridos.
Trajetória na competição
Na estreia, a IDEAU Feminy empatou em 0 a 0 com a Celemaster. Na fase classificatória, venceu o Palestra por 3 a 2 e superou o Casablanca por 3 a 1. Na final, garantiu título ao derrotar de novo a Celemaster, desta vez por 2 a 1.
O título foi decidido no segundo tempo. A equipe de Uruguaiana abriu o placar com Tauane, aos 5 minutos. Três minutos depois, Isabeli buscou a igualdade e, quando restavam 4min20s, Erica marcou o segundo, virou o placar e conquistou o primeiro troféu para a IDEAU Feminy.