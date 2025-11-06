“É um momento histórico para o Passo Fundo Futsal”, diz treinador antes de decisão pelo Brasileirão

O Passo Fundo Futsal está prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua história. Neste sábado (8), às 19h30min, a equipe recebe o Traipu-AL na Arena Clube Comercial, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal.
O técnico Vandré da Costa reconhece o peso do confronto e a qualidade do adversário, mas acredita na força do grupo e no trabalho desenvolvido ao longo da temporada para conquistar uma vaga na grande decisão.
— É um momento histórico para o Passo Fundo Futsal e para a cidade. Sabemos da dificuldade, enfrentamos uma equipe candidata ao título, com investimento para isso, mas também mostramos durante a competição que temos condições de chegar à final — ressaltou Vandré.
O treinador reforçou que o jogo em casa é decisivo para construir uma vantagem antes da partida de volta, marcada para o dia 17, em Alagoas.
— Esperamos fazer um grande jogo, competir e mostrar a nossa cara dentro de casa. Isso é importante para levar uma teórica vantagem para Arapiraca — disse.
Para avançar à grande decisão, o PFF precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será levada à prorrogação. Persistindo o empate, o classificado será definido na disputa por pênaltis.
O vencedor da série enfrentará Chapecoense ou Atlético Piauiense na grande final.
Apoio do torcedor
Além da preparação técnica, o clube aposta no apoio da torcida como diferencial. O treinador convocou os torcedores para comparecerem à Arena Clube Comercial, criando um ambiente favorável à equipe.
— Nosso torcedor esteve junto durante todo o ano e agora, nesse momento decisivo, mais ainda. É mais um combustível que temos que ter para conquistar essa vitória — completou Vandré.
O primeiro lote de ingressos custa R$ 30 e está à venda pelo aplicativo ORDA, na secretaria do Passo Fundo Futsal, na Loja Grenal e na bilheteria da Arena Clube Comercial.