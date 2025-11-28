Contra o Santa Rosa, Passo Fundo Futsal busca a vaga na final do Gauchão e o sonho do título inédito

Elenco segue a preparação para o jogo deste fim de semana. Passo Fundo Futsal, Divulgação

O Passo Fundo Futsal está a um passo de fazer história novamente. Neste sábado (29), às 19h15min, na Arena Clube Comercial, a equipe recebe o Santa Rosa pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão de Futsal. Depois da vitória por 3 a 0 fora de casa, o time comandado por Vandré da Costa precisa apenas de um empate para garantir presença na decisão.

Com a vantagem construída, o PFF busca chegar à final pela segunda vez em sua história. Em 2020, o clube ficou com o vice-campeonato após perder para a ACBF, e agora sonha com o título inédito.

— Fizemos um grande jogo fora de casa, mas nada está ganho. Precisamos manter a mesma intensidade e foco. É um momento especial e queremos muito chegar na final para coroar a grande temporada que estamos fazendo — frisou o treinador.

O regulamento da competição favorece quem fez melhor campanha: se o Santa Rosa vencer no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação, onde o Passo Fundo joga pelo empate. Não há disputa de pênaltis.