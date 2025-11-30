Com duas expulsões e gol contra, Atlântico apenas empata com o Jaraguá e está eliminado da Liga Nacional de Futsal

Equipes se enfrentaram no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está eliminado da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (30), no jogo de volta das semifinais, o Galo empatou em 3 a 3 com o Jaraguá, resultado que não foi suficiente para avançar à decisão. A equipe precisava da vitória, já que havia perdido o jogo de ida, em Santa Catarina.

O confronto foi marcado por tensão e polêmica. O Atlântico terminou a partida com dois jogadores expulsos, o que dificultou ainda mais a reação da equipe. Para completar, o terceiro gol do Jaraguá saiu em um lance infeliz: o pivô Elenilson acabou desviando contra a própria meta.

O jogo

A partida começou movimentada, com ambas as equipes criando oportunidades na quadra de ataque. Logo aos 1min51s, após cobrança de lateral pela esquerda, o Jaraguá abriu o marcador no Caldeirão do Galo. Ruan recebeu o toque e soltou a perna para mandar a bola ao fundo da rede: 1 a 0.

O Atlântico empilhou chances para buscar a igualdade, mas desperdiçou todas. Aos 9min07s, Vilela foi expulso. O Atlântico pediu vídeo suporte e, na revisão, o árbitro cancelou o cartão vermelho, aplicando apenas o amarelo ao pivô. No entanto, William Bolt recebeu vermelho por uma cotovelada em Ruan, no mesmo lance. Com um jogador a mais por dois minutos, o Jaraguá aproveitou a vantagem numérica para ampliar. Aos 11min06s, Tatinho arriscou de fora da área e acertou uma pancada para fazer 2 a 0.

Depois de muita insistência, aos 17min56s, o Galo descontou: Serginho viu Nicolas adiantado e encobriu para marcar o primeiro da equipe gaúcha: 2 a 1. Aos 18min54s, Vilela teve a chance do empate, mas acertou o travessão.

Tensão até o fim

Após o intervalo, o clima ficou ainda mais tenso. Precisando do resultado, o Atlântico começou pressionando. Aos 2min40s, Vagner soltou a perna após cobrança de escanteio, mas a bola bateu pelo lado de fora da rede.

Aos 4min06s, Thales cometeu falta em Nenen Ribeiro. O Jaraguá pediu vídeo suporte e, na revisão, o árbitro expulsou o camisa 16 do Galo. Novamente com um jogador a mais por dois minutos, o time catarinense não aproveitou.

Mesmo sem criar muitas oportunidades para arriscar finalizações, o Jaraguá ampliou aos 6min17s: Elenilson tentou afastar para a linha de fundo, mas acabou marcando contra: 3 a 1.

O Galo não desistiu e buscou a igualdade. Aos 11min23s, Canabarro arriscou de longe e fez 3 a 2. Aos 12min42s, Serginho recebeu na ala esquerda e chutou cruzado para empatar e incendiar o Caldeirão: 3 a 3.