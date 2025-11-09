Com casa cheia, Passo Fundo perde primeira semifinal do Brasileirão de Futsal

Mesmo com o apoio de cerca de 3 mil torcedores, o Passo Fundo Futsal não conseguiu abrir vantagem na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal, contra o Traipu (AL), neste sábado (8), em Passo Fundo, na Arena Clube Comercial. O time gaúcho perdeu por 1 a 0 e agora precisará vencer longe de casa para chegar pela primeira vez à final do campeonato.
O único gol do jogo foi marcado por Lukinhas, faltando nove segundos para terminar o primeiro tempo. Gui Canhoto errou na saída de bola do Passo Fundo e o ala alagoano entrou na cara do goleiro Queixo para abrir o placar do confronto.
Em todo o segundo tempo, os gaúchos tentaram ao menos o empate, mas esbarraram na organização defensiva do Traipu e na boa atuação do goleiro Thiago.
O jogo de volta está previsto para o dia 17 de novembro, em Arapiraca (AL), cidade que fica a 53 quilômetros de Traipu, mas possui um ginásio com capacidade permitida para a semifinal.
O Passo Fundo terá de vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar o confronto a uma prorrogação de 10 minutos. Havendo empate no tempo extra, a semifinal será decidida nos pênaltis.
Outra semifinal
Quem passar de Passo Fundo e Traipu, vai enfrentar, nas finais, o vencedor da semifinal entre Chapecoense (SC) e Atlético Piauiense (PI). No primeiro jogo do confronto, em Teresina, o Atlético venceu por 6 a 2. A partida de volta, em Chapecó (SC), será no dia 14.