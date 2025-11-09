Futsal

Vai precisar virar fora de casa
Com casa cheia, Passo Fundo perde primeira semifinal do Brasileirão de Futsal

Time gaúcho foi derrotado pelo Traipu (AL) e precisará reverter o placar no interior de Alagoas

Gustavo Manhago

