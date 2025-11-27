Atlântico x Jaraguá: onde assistir ao jogo de volta da semifinal da Liga Nacional de Futsal

Galo perdeu a partida de ida por 3 a 1, em Santa Catarina. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Após ser adiada devido ao granizo que atingiu Erechim no último fim de semana, a partida entre Atlântico e Jaraguá, válida pelo jogo de volta das semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF), será disputada neste domingo (30), às 17h30min, no Caldeirão do Galo.

Depois de perder o confronto de ida por 3 a 1, o time gaúcho precisa vencer no tempo regulamentar para levar a decisão à prorrogação e manter vivo o sonho de chegar à final da LNF. Em caso de tempo extra, o Galo avança com um empate, já que fez a melhor campanha na primeira fase.

O Atlântico busca chegar à sua terceira final em quatro anos, enquanto o Jaraguá tenta repetir a façanha e alcançar a segunda decisão consecutiva.

Onde assistir a Atlântico x Jaraguá