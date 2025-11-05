Atlântico x Cascavel: onde assistir ao jogo de volta das quartas da Liga Nacional de Futsal

Equipes empataram em 1 a 1 na partida de ida. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico decide neste sábado (8) uma vaga para as semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 17h30min, o time gaúcho encara o Cascavel no Caldeirão do Galo, pelo confronto de volta das quartas de final.

O time gaúcho empatou a partida de ida em 1 a 1 e, agora, precisa de uma vitória no tempo regulamentar para avançar às semifinais. Em caso de novo empate a decisão vai para a prorrogação. Se o tempo extra também terminar empatado, o Atlântico avança às semifinais por ter feito a melhor campanha na fase classificatória.

O vencedor deste confronto enfrentará Jaraguá ou Joinville na próxima fase. Na ida, o Jaraguá venceu por 4 a 1.

Onde assistir a Atlântico x Cascavel