Atlântico vence Uruguaianense e larga em vantagem na disputa por uma vaga na final do Gauchão de Futsal

As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (2), às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

O Atlântico largou em vantagem na disputa por uma vaga na final do Gauchão de Futsal. Na primeira partida das semifinais, disputada nesta quarta-feira (26), o Galo levou a melhor e venceu a Uruguaianense por 2 a 0, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (2), às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Para se classificar, a AEU precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação.

Já o Atlântico avança com um empate. Caso a partida vá para a prorrogação, o Galo tem a vantagem do empate para garantir a vaga na grande decisão, por ter a melhor campanha até aqui.

Goleiros inspirados

O jogo começou intenso, com ambas as equipes criando chances e reagindo em contra-ataques. A melhor oportunidade surgiu aos nove minutos, quando Serginho avançou pelo meio, fez a finta sobre o defensor e arriscou um chute forte, de fora da área, para o goleiro Careca fazer a primeira defesa da Uruguaianense.

No contra-ataque, foi a vez do goleiro do Atlântico brilhar. Na escapada pela ala direita, Caio avançou e obrigou Alê Falcone a defender para evitar o primeiro gol da partida.

Em uma noite inspirada, Careca salvou o time da Fronteira outra vez aos 11min10s. Vilela cruzou para Batalha, na ala esquerda, que arriscou uma finalização para as mãos do camisa 1.

Aos 16min27s, o arqueiro nada pôde fazer. Após uma jogada pela ala esquerda, Vilela levou a bola até a linha de fundo e arriscou um chute cruzado, sem chances de defesa, para abrir o marcador e deixar o Galo em vantagem: 1 a 0.

A Uruguaianense teve a chance de deixar tudo igual 11 segundos depois, quando teve um tiro livre a seu favor após o Atlântico cometer a sexta falta. Na primeira cobrança, Duh Moura chutou e o goleiro Rodrigo defendeu, mas o árbitro mandou repetir. Na segunda tentativa, Rodrigo levou a melhor outra vez e defendeu o chute do camisa 96.

Quem aproveitou foi o Atlântico. Aos 17min15s, após o tempo técnico, Suelton cobrou lateral pela direita e Vilela, na entrada da área, mandou a bola para o fundo da rede, ampliando o placar: 2 a 0.