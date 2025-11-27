Futsal

Fora de casa
Notícia

Atlântico vence Uruguaianense e larga em vantagem na disputa por uma vaga na final do Gauchão de Futsal

Galo levou a melhor e venceu a Uruguaianense por 2 a 0 nesta quarta-feira (26), na partida de ida das semifinais

Caroline Dolina

