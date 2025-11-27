Futsal

Bastidores
Notícia

Atlântico terá ampla reformulação no elenco para 2026; confira quantos jogadores devem deixar o clube

Galo deve perder peças importantes para ACBF, Chopinzinho, Magnus e Vélez

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS