Atlântico terá ampla reformulação no elenco para 2026; confira quantos jogadores devem deixar o clube

O fixo Vagner e o pivô Vilela devem deixar o Galo ao final da temporada. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico terá uma ampla reformulação no elenco para a temporada de 2026. Conforme apurado pela reportagem, sete jogadores já têm negociações encaminhadas com outras equipes e não deverão seguir no time gaúcho.

Entre os nomes mais próximos de sair estão Elenilson e Suelton, que devem reforçar o Chopinzinho. Outro atleta que pode seguir para o mesmo destino é o fixo Thales, embora exista a possibilidade de renovação e permanência no Atlântico.

O ala Vagner está encaminhado para o Magnus, enquanto William e Vilela devem atuar pela ABCF. Já o fixo Salah deve defender o Vélez Camaquã, ampliando a lista de possíveis saídas.

A diretoria do Atlântico ainda não divulgou os nomes que chegarão para reforçar o elenco, mas a expectativa é de que novas contratações sejam anunciadas somente após o término da temporada.