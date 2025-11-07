Atlântico recebe o Cascavel com atenção redobrada em busca da vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal

O Atlântico volta à quadra neste sábado (8), às 17h30min, no Caldeirão do Galo, para enfrentar o Cascavel pela partida de volta das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Após o empate em 1 a 1 na ida, o time gaúcho precisa de uma vitória no tempo regulamentar para garantir a classificação direta às semifinais.
Caso o confronto termine novamente empatado, a decisão será levada à prorrogação. E se o tempo extra também terminar sem vencedor, o Atlântico avança por ter feito a melhor campanha na fase classificatória.
Apesar da vantagem no critério de desempate, o Atlântico sabe que não pode contar com isso, especialmente diante de um adversário que costuma explorar bem os erros.
— Sabemos que será um jogo duro, como foi lá. Mas em casa, com nossa torcida, temos tudo para fazer valer a campanha que construímos até aqui — destacou o capitão William Bolt.
O jogador destacou os cuidados que a equipe precisa ter para conquistar a classificação ainda no tempo regulamentar.
— O Cascavel é um time que sabe aproveitar qualquer vacilo. Precisamos estar atentos o jogo inteiro, evitar faltas desnecessárias e manter o controle. Jogar em casa é uma vantagem, mas só vai fazer diferença se estivermos focados e comprometidos — frisou.
O vencedor deste confronto enfrentará Jaraguá ou Joinville na próxima fase. Na ida, o Jaraguá venceu por 4 a 1.