Atlântico quer manter domínio sobre a ACBF e largar na frente na Série Ouro

Paulinho Sananduva falou sobre o desgaste físico nessa sequência de jogos decisivos. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Caldeirão do Galo será palco de mais um duelo eletrizante nesta terça-feira (4), às 20h, quando o Atlântico recebe a ACBF pela ida das semifinais da Série Ouro. Invicto contra o rival em 2025, o time de Erechim entra em quadra determinado a manter a supremacia no clássico e dar um passo importante à final estadual.

O clássico gaúcho já teve seis edições neste ano, com ampla vantagem do Galo: cinco vitórias e um empate. Os confrontos passaram por Supercopa Gramado, Liga Nacional e Gauchão de Futsal. A única vez que o Atlântico não venceu foi em agosto, pela LNF.

Apesar do bom momento, o treinador prega cautela e destaca o desgaste físico como um dos principais desafios da equipe. Isso porque o elenco volta a enfrentar a ACBF na quinta-feira (6), pelas quartas de final do Gauchão de Futsal, e no sábado (8) recebe o Cascavel em busca de uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF).

— Essa sequência será desgastante. A palavra que vai definir esses jogos contra a ACBF e Cascavel é superação. Precisamos superar o desgaste físico. Vamos ter quatro jogos em seis dias, contra adversários muito difíceis, e sabemos que precisamos apresentar performance contra eles — destacou Sananduva.

O técnico também reforçou a importância de fazer valer o mando de quadra para avançar à decisão da Série Ouro.

— Precisamos fazer jogos excelentes contra a ACBF. Vai ser o primeiro jogo dos quatro que teremos contra eles nos próximos dias. Precisamos tirar a vantagem que eles têm de decidir a Série Ouro em casa, já que vencendo no Caldeirão, jogamos por um empate fora. Precisamos ter cabeça boa nesse momento — disse.

O confronto de volta será disputado na segunda-feira (10), às 19h30min, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.