Atlântico marca no fim e empata com o Cascavel no jogo de ida das quartas da Liga Nacional de Futsal

Vilela marcou o gol de empate para o time gaúcho. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico não conseguiu sair na frente no jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF), mas conquistou um resultado importante. Após estar em desvantagem no placar, o Galo buscou o empate nos segundos finais e ficou no 1 a 1 com o Cascavel neste sábado (1º), no Paraná.

O jogo de volta será no próximo sábado (8), às 17h30, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Quem vencer no tempo normal garante vaga na próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão vai para a prorrogação. Se o tempo extra também terminar empatado, o Atlântico avança às semifinais por ter feito a melhor campanha na fase classificatória.

Equilíbrio defensivo

No primeiro tempo, as duas equipes mostraram forte marcação. O Atlântico se destacou defensivamente, não permitindo chances claras ao Cascavel, neutralizando a maioria das ações e controlando bem o jogo.

O Cascavel, apesar da boa marcação, dava mais brechas para o time gaúcho chegar na quadra de ataque. A primeira boa oportunidade do Galo foi aos 7min12s, quando William Bolt cobrou escanteio e tocou para Vilela dar uma pancada em direção ao gol e obrigar o goleiro Gustavinho a fazer uma grande defesa para evitar o gol.

Aos 12 minutos, o artilheiro da LNF, que não costumar perder gols, perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Após roubar a bola na ala direita, Vagner avançou pelo meio e tentou encobrir o goleiro Gustavinho, mas ele se esticou para defender e encaminhar o placar zerado para o intervalo.

Tudo igual

Depois da conversa no vestiário, os donos da casa voltaram com uma postura mais ofensiva e pressionando a saída de bola do Atlântico. Aos 2min28s, Dudu fez o giro contra marcação e tentou surpreender o goleiro Ale Falcone, que precisou intervir e fazer uma grande defesa para evitar o primeiro gol.

Aos 7min53s o arqueiro não conseguiu evitar e o Cascavel abriu o marcador. Após uma cobrança de escanteio, Carlão pegou de primeira e mandou para o fundo da rede, enganando o camisa 23 do Galo: 1 a 0.

O Atlântico passou a trocar mais passes em busca do empate. Aos 13min39s, João Vitor recebeu na entrada da área e acertou o travessão. Pouco depois, aos 15min28s, Vagner recuperou a bola na defesa e partiu sozinho para o ataque, mas parou em boa defesa de Gustavinho.