Atlântico marca a dois segundos do fim, empata com a ACBF e deixa quartas de final do Gauchão de Futsal em aberto

Equipes se enfrentaram em Carlos Barbosa. Kamily Biasi / Atlântico, Divulgação

Atlântico e ACBF protagonizaram um duelo eletrizante nesta quinta-feira (6), pela partida de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal. Quando restavam dois segundos para o cronometro zerar e tudo indicava uma vitória da equipe de Carlos Barbosa, o Galo buscou um empate em 3 a 3 para deixar a decisão em aberto.

O confronto de volta será disputado na quarta-feira (12), às 20h, em Erechim. Quem vencer no tempo normal garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão vai para a prorrogação. Se o placar permanecer igual no tempo extra, o Atlântico avança por ter feito a melhor campanha até aqui.

O jogo

O Atlântico entrou em quadra com o terceiro quarteto e jogadores do elenco sub-20, visto que no sábado (8) terá o jogo de volta das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) contra o Cascavel. Com isso, a ACBF, completa, iniciou a partida pressionando na quadra ofensiva.

A pressão dos donos da casa logo surtiu efeito. Aos 2min26s, após troca de passes, Juninho recebeu um toque para arriscar uma pancada no ângulo, de fora da área, e abrir o marcador: 1 a 0.

O Galo logo equilibrou as ações e começou criar mais oportunidades do meio para frente. Aos 8min42s, João Vitor armou um contra-ataque, avançou pelo meio e levou a melhor contra a marcação para finalizar certeiro e deixar tudo igual: 1 a 1.

Com o jogo cá e lá, a Laranja Mecânica teve a oportunidade de voltar a ficar a frente do marcador os 14min13s. Júnior cobrou falta pela ala direita e a bola explodiu no travessão, desperdiçando a oportunidade.

Na sequência da jogada, o Atlântico aproveitou para virar o marcador. Aos 15min09s, João Vitor avançou pela ala esquerda e arriscou uma finalização cruzada para fazer 2 a 1 e levar a vantagem para o intervalo.

Emoção até o fim

No segundo tempo, o Galo tentou controlar as ações do jogo e evitar as investidas da ACBF na quadra de ataque. No entanto, quando os donos da casa chegavam, levavam perigo ao goleiro Ryan. Aos 7min51s, após saída errada do Atlântico, Marcola roubou a bola e ficou cara a cara com arqueiro, que levou a melhor e fez uma grande defesa para evitar o gol de empate.

Na reta final, a Laranja Mecânica colocou goleiro-linha em quadra e a pressão logo surtiu efeito. Aos 14min26s, após troca de passes, Barbosinha arriscou uma finalização, a bola desviou em Canabarro e entrou para deixar tudo igual: 2 a 2.

Depois do gol, a ACBF continuou com goleiro-linha e buscou a vantagem no placar outra vez. Aos 18min20s, Murilo recebeu na segunda trave e, sem goleiro, teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede e fazer 3 a 2.