Atlântico lidera indicações à Seleção da Liga Nacional de Futsal com cinco representantes; veja a lista

Na quarta-feira (26), a Liga Nacional de Futsal (LNF) abriu ao público a votação para a escolha da seleção da temporada 2025. Entre os 18 jogadores e três técnicos indicados para sete categorias diferentes, o Atlântico tem cinco representantes.
A equipe de Erechim figura ao lado de Jaraguá e Campo Mourão como os clubes com maior número de indicados. Coincidentemente, as três equipes estão nas semifinais da competição, sendo que o time catarinense é o adversário do Galo na disputa por uma vaga na grande decisão.
Os nomes foram definidos por técnicos e capitães das 24 equipes que disputaram a Liga Nacional, além dos comentaristas da LNF TV. Agora, cabe ao público escolher os melhores da temporada.
A votação segue aberta até o dia 7 de dezembro e pode ser feita através deste link.
Representantes do Atlântico
São quatro jogadores do Atlântico que concorrem à seleção da temporada, sendo eles: o goleiro Alê Falcone, o fixo Vagner, ala-direito William Bolt e o pivô Vilela. Ainda, o técnico Paulinho Sananduva foi indicado na categoria treinador.
Confira os indicados à seleção da LNF:
Goleiros
- Alê Falcone (Atlântico)
- Françoar (Campo Mourão)
- Nicolas (Jaraguá)
Fixos
- Marlon (Corinthians)
- Rodrigo (Magnus)
- Vagner (Atlântico)
Alas-direitos
- Bruninho (Jaraguá)
- Maicon (Corinthians)
- William Bolt (Atlântico)
Alas-esquerdos
- Igor Carioca (Corinthians)
- Pedrinho (Jaraguá)
- Eduardo Jabá (Campo Mourão)
Pivôs
- Eka (Jaraguá)
- Tom (Campo Mourão)
- Vilela (Atlântico)
Revelações
- Kaduzinho (Campo Mourão)
- Luisinho (Corinthians)
- Maicon (Corinthians)
Técnicos
- Betinho (Campo Mourão)
- Paulinho Sananduva (Atlântico)
- Xande Melo (Jaraguá)