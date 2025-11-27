Atlântico lidera indicações à Seleção da Liga Nacional de Futsal com cinco representantes; veja a lista

Goleiro Alê Falcone e o fixo Vagner estão entre os indicados. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Na quarta-feira (26), a Liga Nacional de Futsal (LNF) abriu ao público a votação para a escolha da seleção da temporada 2025. Entre os 18 jogadores e três técnicos indicados para sete categorias diferentes, o Atlântico tem cinco representantes.

A equipe de Erechim figura ao lado de Jaraguá e Campo Mourão como os clubes com maior número de indicados. Coincidentemente, as três equipes estão nas semifinais da competição, sendo que o time catarinense é o adversário do Galo na disputa por uma vaga na grande decisão.

Os nomes foram definidos por técnicos e capitães das 24 equipes que disputaram a Liga Nacional, além dos comentaristas da LNF TV. Agora, cabe ao público escolher os melhores da temporada.

A votação segue aberta até o dia 7 de dezembro e pode ser feita através deste link.

Representantes do Atlântico

São quatro jogadores do Atlântico que concorrem à seleção da temporada, sendo eles: o goleiro Alê Falcone, o fixo Vagner, ala-direito William Bolt e o pivô Vilela. Ainda, o técnico Paulinho Sananduva foi indicado na categoria treinador.

Confira os indicados à seleção da LNF:

Goleiros

Alê Falcone (Atlântico)

Françoar (Campo Mourão)

Nicolas (Jaraguá)

Fixos

Marlon (Corinthians)

Rodrigo (Magnus)

Vagner (Atlântico)

Alas-direitos

Bruninho (Jaraguá)

Maicon (Corinthians)

William Bolt (Atlântico)

Alas-esquerdos

Igor Carioca (Corinthians)

Pedrinho (Jaraguá)

Eduardo Jabá (Campo Mourão)

Pivôs

Eka (Jaraguá)

Tom (Campo Mourão)

Vilela (Atlântico)

Revelações

Kaduzinho (Campo Mourão)

Luisinho (Corinthians)

Maicon (Corinthians)

Técnicos