Atlântico é goleado pela ACBF, perde invencibilidade e sai em desvantagem nas semifinais da Série Ouro de futsal 

Equipes se enfrentaram no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Com uma atuação irreconhecível, o Atlântico encerrou o período de 29 jogos de invencibilidade e saiu em desvantagem na partida de ida das semifinais da Série Ouro de Futsal. Nesta terça-feira (4) a equipe de Paulinho Sananduva não conseguiu conter o ímpeto da ACBF e foi goleado por 6 a 1, no Caldeirão do Galo.

O confronto de volta será disputado na próxima segunda-feira (10), às 19h30min, em Carlos Barbosa. Para avançar à final, o Galo precisa vencer no tempo regulamentar e também na prorrogação. Um empate no tempo extra favorece a ACBF, que tem a vantagem por ter feito uma campanha superior na primeira fase.

Galo irreconhecível

A primeira etapa começou intensa, com a ACBF criando as melhores oportunidades na quadra ofensiva. Aos 6min59s, após várias investidas, os visitantes abriram o placar. Depois de um bate-rebate na área, Felipe aproveitou o rebote do goleiro Ale Falcone e finalizou no ângulo: 1 a 0.

Não demorou muito para a Laranja Mecânica ampliar o marcador. Aos 8min18s, Júnior recebeu na ala direita e arriscou um chute cruzado, marcando o segundo gol.

O Galo seguia errando muitos passes e não conseguia finalizar com precisão. Já a ACBF, em noite inspirada, marcou o terceiro gol antes do intervalo. Aos 15min40s, Murilo levou a melhor na marcação, avançou pela esquerda e finalizou com precisão na saída de Ale Falcone: 3 a 0.

Goleada

A conversa no vestiário teve pouco efeito para o Atlântico. A equipe de Paulinho Sananduva não conseguiu levar perigo à meta defendida por Ângelo, que fez algumas defesas pontuais na segunda etapa. A ACBF, por sua vez, ampliou a vantagem aos 6min04s, quando Barbosinha recebeu um passe na cara do gol e mandou para o fundo da rede: 4 a 0.

Na reta final, o Galo colocou o goleiro-linha em quadra na tentativa de diminuir o marcador. Aos 17min19s, a ACBF cometeu a sexta falta, e os donos da casa tiveram um tiro livre a seu favor. Suelton cobrou e descontou: 4 a 1.

O esforço, no entanto, foi rapidamente frustrado. Apenas 27 segundos depois, os visitantes voltaram a balançar a rede. Juninho avançou pelo meio e arriscou uma finalização de longe, que passou por baixo do goleiro Ale Falcone e foi direto para o fundo do gol: 5 a 1.

Aos 18min22s, a ACBF cometeu a sétima falta, e o Atlântico teve mais um tiro livre. Desta vez, Suelton cobrou e mandou para fora, desperdiçando a chance de diminuir novamente o placar.