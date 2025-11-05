Futsal

Irreconhecível
Notícia

Atlântico é goleado pela ACBF, perde invencibilidade e sai em desvantagem nas semifinais da Série Ouro de futsal 

Galo não conseguiu conter o ímpeto da Laranja Mecânica e foi goleado por 6 a 1, nesta terça-feira (4)

Caroline Dolina

