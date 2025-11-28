Atlântico aposta na força mental para chegar à terceira final da Liga Nacional de Futsal em quatro anos

Elenco finaliza a preparação para o confronto neste sábado (29). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico entra em quadra neste domingo (30), às 17h30min, no Caldeirão do Galo, pelo jogo de volta das semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF), contra o Jaraguá.

Após a derrota por 3 a 1 no primeiro confronto, a equipe gaúcha precisa vencer no tempo regulamentar para levar a decisão à prorrogação e manter vivo o sonho da terceira final nas últimas quatro edições — o clube chegou à decisão em 2022 e 2023.

O cenário é desafiador. O jogo, inicialmente marcado para o último fim de semana, foi adiado devido à tempestade que atingiu o município, o que alterou a programação da equipe. Além disso, o Atlântico teve um compromisso contra a Uruguaianense na quarta-feira (26), exigindo deslocamento de 700 quilômetros e cuidados redobrados na preparação física.

Para o técnico Paulinho Sananduva, esse momento pede mais do que ajustes táticos.

— Foi uma semana bastante corrida, em virtude de tudo que ocorreu. O clima, a preparação para o jogo de domingo adiado em função do imprevisto da tempestade, tirou um pouco do que a gente estava esperando. Agora, a preparação é muito mais mental do que técnica, tática ou física. O grupo sabe disso e já assimilou. Vamos buscar reverter essa vantagem que a equipe do Jaraguá conseguiu. Nós temos que fazer o tema de casa: vencer o jogo para depois termos a vantagem de 10 minutos na prorrogação — destacou o treinador.

Em caso de tempo extra, o Galo avança com um empate, já que fez a melhor campanha na primeira fase.

Dificuldades

Sananduva reconhece a qualidade do adversário comandado por Xande Melo e alerta para os cuidados dentro de quadra.

— A equipe do Jaraguá veio crescendo ao longo do ano. É uma equipe muito bem treinada pelo Xande Melo, com jogadores de várias características, que gosta de jogar com a bola. O que a gente vai ter que fazer, principalmente, é se caracterizar por uma marcação forte e bem organizada. Eles usam muito o goleiro quando a situação está ruim e a gente precisa estar atento a isso. Tanto Jaraguá quanto Atlântico têm opções de ataque muito fortes, então vamos precisar jogar com muita atenção para neutralizar esses pontos — disse.

Se avançar, será a terceira final de LNF do Galo desde 2022. E, para Sananduva, não há segredos:

— É perseverança, resiliência e coragem. É isso que vai nos levar à vitória. Esse momento representa um trabalho conjunto de direção, comissão técnica e jogadores. Mesmo com saídas e chegadas, o grupo encontrou soluções e se fortalecido. Essa equipe se caracteriza por buscar superar todas as adversidades por ser uma equipe grande e vencedora — concluiu Sananduva.