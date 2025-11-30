Antes de jogo contra o Atlântico, torcida do Jaraguá arrecada uma tonelada de doações para Erechim

Torcedores do Jaraguá arrecadaram uma tonelada de doações. Reprodução, Instagram Atlântico

O futsal mostrou, mais uma vez, que vai muito além das quatro linhas. A torcida organizada do Jaraguá, que esteve em Erechim na semana passada para acompanhar a semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF) contra o Atlântico, retornou neste domingo (30) não apenas para apoiar o time, mas também para levar esperança à comunidade local. A cidade foi duramente atingida por uma tempestade de granizo no último final de semana, o que levou os torcedores a se mobilizarem em uma ação solidária.

Segundo Vinícius Raineri, diretor da Torcida Organizada Independente, a iniciativa surgiu após o cancelamento do jogo marcado para o último domingo (23).

— Inicialmente, ficamos desapontados com o adiamento. Contudo, ao observar os danos causados por essa tempestade, como carros e casas danificadas, percebemos que a situação era muito mais grave do que imaginávamos — disse Vinícius.

A torcida, que já realizou campanhas em outras ocasiões, incluindo uma ação no Rio Grande do Sul que arrecadou cerca de 450 toneladas de donativos, decidiu aproveitar a viagem para ajudar Erechim.

— Trouxemos quase uma tonelada de alimentos, fraldas e materiais de higiene. Cada um colaborou com o que pôde, e também contamos com a ajuda de um de nossos patrocinadores. Pessoas de Jaraguá também auxiliaram, tanto na viagem quanto na iniciativa. Acreditamos que o futsal também reside nesses valores de solidariedade. Dentro de quadra, haverá competição, mas fora dela, é fundamental olharmos uns pelos outros — destacou Raineri.

Ação no jogo contra a Uruguaianense

O Atlântico anunciou uma ação solidária para a partida desta terça-feira (2), contra a Uruguaianense, válida pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão de Futsal. O confronto será às 20h, no Caldeirão do Galo, e a entrada será mediante doações, que serão destinadas às famílias atingidas pela tempestade de granizo em Erechim.