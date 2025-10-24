Entre reações e goleadas: veja o caminho do Atlântico até a final da Copa do Brasil de Futsal

Galo venceu a partida de ida da decisão por 2 a 1, em Erechim. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está na final da Copa do Brasil de Futsal e entra em quadra neste sábado (25) para disputar o título contra o Magnus, em Sorocaba. Atual campeão da competição, o time de Erechim chegou à decisão após uma campanha sólida e que ficou marcada por grandes atuações.

A trajetória do Galo começou com um confronto contra o Umuarama, vencido com autoridade: 4 a 2 na ida e 4 a 1 na volta. Nas oitavas de final, o desafio foi contra a rival ACBF, superada por 2 a 1 e 1 a 0.

O maior desafio veio nas quartas de final: o Minas venceu o jogo de ida por 4 a 3, impondo a única derrota do time gaúcho na competição. Em Erechim, o Galo respondeu com uma goleada por 6 a 1 no tempo regulamentar e 2 a 0 na prorrogação, garantindo a vaga na semifinal.

Na semifinal, o adversário foi o São João do Jaguaribe. Com vitórias por 2 a 1 fora de casa e 3 a 0 em casa, o Atlântico confirmou sua força e chegou à final com sete vitórias em oito jogos.

Virada heroica na final

No jogo de ida da decisão, disputado no Caldeirão do Galo, o Atlântico saiu atrás no placar contra o Magnus. Nos minutos finais, Thales empatou e Serginho virou o placar após jogada ensaiada desenhada durante o tempo técnico.

A vitória por 2 a 1 deu ao time gaúcho a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para este sábado, às 19h30min, na Arena Sorocaba. Em caso de vitória do Magnus, o jogo irá para a prorrogação.

Se persistir a igualdade no tempo extra, haverá cobranças de pênaltis para definir o campeão.

Números da campanha