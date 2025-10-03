"Vamos lutar até o último segundo", diz técnico do Passo Fundo Futsal antes de confronto pelas oitavas do Brasileirão

Mais de 2 mil torcedores vão apoiar o PFF na Arena Clube Comercial. Matheus Moraes / 300&60, Divulgação

É tudo ou nada e só a vitória interessa. Neste sábado (4), o Passo Fundo Futsal entra em quadra pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Às 19h, enfrenta o São João do Jaguaribe (CE), na Arena Clube Comercial.

Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o PFF precisa vencer o time cearense no tempo regulamentar, por qualquer placar, para forçar a prorrogação. No tempo extra, a equipe também precisa sair com a vitória para evitar a disputa por pênaltis. Em caso de empate na prorrogação, a vaga será decidida nas cobranças de penalidades.

O técnico Vandré da Costa destacou que, nesta fase decisiva da temporada, o fator emocional tem mais peso do que qualquer ajuste tático ou estratégico.

— Os ajustes feitos para esse momento de decisão e de reta final de ano se constroem muito mais na parte emocional e mental, do que propriamente na parte tática. Para chegarmos até aqui a parte tática foi consolidada durante todo o ano — afirmou Vandré.

Controle emocional é chave

Segundo o treinador, a equipe está preparada para lidar com a pressão e manter o foco nos 40 minutos iniciais, antes de pensar em uma eventual prorrogação. E mesmo com a necessidade de arriscar mais, o treinador reforça que o equilíbrio será fundamental.

— Primeiramente, precisamos controlar as emoções. A gente precisa achar um equilíbrio entre controle emocional e mental, sem abdicar da competitividade e da entrega, que são inegociáveis para uma decisão — disse.

Arena lotada

Com mais de 2 mil ingressos vendidos até o momento, a Arena Clube Comercial deve virar um verdadeiro caldeirão. A torcida promete fazer sua parte, e Vandré sabe o quanto esse apoio pode ser decisivo:

— Esse jogo é pra coroar tudo o que construímos ao longo do ano. Podem ter certeza que o Passo Fundo Futsal vai lutar até o último segundo — por nós, pela nossa torcida, pelos patrocinadores, pela diretoria e por todos que acreditam nesse projeto — concluiu.