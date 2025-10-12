Umuarama x Atlântico: onde assistir ao jogo de ida das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Galo venceu o Umuarama por 3 a 0 na primeira fase. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico inicia nesta terça-feira (14) sua caminhada nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 20h, o Galo encara o Umuarama no Ginásio Amário Vieira da Costa, no primeiro confronto dos playoffs.

O time gaúcho chega ao momento decisivo com a melhor campanha da fase classificatória. Em 23 jogos disputados, o Atlântico alcançou 54 pontos e garantiu a liderança. Já o clube paranaense avançou na 16ª posição, com 32 pontos.

No único confronto entre os dois times nesta edição da LNF, o Atlântico levou a melhor e venceu por 3 a 0, em Erechim.

O classificado deste duelo enfrentará o vencedor de Cascavel e Marreco nas quartas de final.

Onde assistir Umuarama x Atlântico

A partida será transmitida pelo canal da LNFTV no YouTube. O BandSports também confirmou transmissão

Regulamento da LNF

Com a definição das 16 equipes classificadas, a segunda fase da Liga será disputada em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os times foram divididos em oito grupos, e quem vencer os dois confrontos ou conseguir uma vitória e um empate garante vaga nas quartas de final.