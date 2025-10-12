Umuarama x Atlântico: onde assistir ao jogo de ida das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

O Atlântico inicia nesta terça-feira (14) sua caminhada nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 20h, o Galo encara o Umuarama no Ginásio Amário Vieira da Costa, no primeiro confronto dos playoffs.
O time gaúcho chega ao momento decisivo com a melhor campanha da fase classificatória. Em 23 jogos disputados, o Atlântico alcançou 54 pontos e garantiu a liderança. Já o clube paranaense avançou na 16ª posição, com 32 pontos.
No único confronto entre os dois times nesta edição da LNF, o Atlântico levou a melhor e venceu por 3 a 0, em Erechim.
O classificado deste duelo enfrentará o vencedor de Cascavel e Marreco nas quartas de final.
Onde assistir Umuarama x Atlântico
A partida será transmitida pelo canal da LNFTV no YouTube. O BandSports também confirmou transmissão
Regulamento da LNF
Com a definição das 16 equipes classificadas, a segunda fase da Liga será disputada em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os times foram divididos em oito grupos, e quem vencer os dois confrontos ou conseguir uma vitória e um empate garante vaga nas quartas de final.
Se houver dois empates ou uma vitória para cada lado, será realizada uma prorrogação de 10 minutos, dividida em dois tempos de cinco, sem intervalo. Persistindo o empate, avança a equipe que teve melhor campanha na primeira fase.