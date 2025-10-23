Três motivos para acreditar no título do Atlântico na Copa do Brasil de Futsal

Galo venceu a partida de ida por 2 a 1, em Erechim. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está a um passo de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal. Após vencer o Magnus por 2 a 1 no jogo de ida, o time gaúcho joga por um empate para levantar mais um troféu nacional. A decisão será neste sábado (25), às 19h30min, na Arena Sorocaba.

Mas, além da vantagem no placar, o desempenho ao longo da competição reforça a confiança no título. Veja abaixo três motivos para acreditar na conquista.

Melhor defesa

Com apenas 11 gols sofridos em oito jogos, o Atlântico ostenta a melhor defesa da Copa do Brasil. A consistência defensiva foi determinante para a equipe gaúcha eliminar Umuarama, ACBF, Minas e São João do Jaguaribe até chegar na decisão. E essa solidez será essencial para conter o ataque veloz e técnico do Magnus.

Poder ofensivo

O ataque também é destaque. Com 29 gols marcados, o Atlântico tem o segundo melhor desempenho ofensivo da competição, atrás apenas do Bregafó, que marcou 35.

O elenco comandado por Paulinho Sananduva combina intensidade, criatividade e precisão nas finalizações. Contra a equipe paulista, que precisa reverter o placar, essa estratégia pode ser decisiva.

Capacidade de decidir sob pressão

A virada no jogo de ida da grande final é um retrato da força mental do Atlântico. Após sair atrás no placar, o time marcou dois gols no último minuto — Thales empatou e Serginho virou o jogo com uma jogada ensaiada desenhada por William Bolt durante o tempo técnico.