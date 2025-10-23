Futsal

Decisão
Notícia

Três motivos para acreditar no título do Atlântico na Copa do Brasil de Futsal

Com a melhor defesa e um ataque eficiente, o time gaúcho chega confiante para enfrentar o Magnus neste sábado, pela partida de volta da final

Caroline Dolina

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS