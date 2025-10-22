Futsal

Copa do Brasil
Notícia

Retrospecto negativo desafia Atlântico contra o Magnus em Sorocaba

Equipe de Erechim não vence no ginásio paulista desde 2018 e precisa ao menos de um empate para conquistar o bicampeonato

Caroline Dolina

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS