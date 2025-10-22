Retrospecto negativo desafia Atlântico contra o Magnus em Sorocaba

Para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal, o Atlântico terá que superar um tabu: vencer o Magnus na Arena Sorocaba. O time de Erechim não triunfa no ginásio paulista desde 2018 e acumula três derrotas consecutivas como visitante.
A última vitória do Atlântico na Arena Sorocaba aconteceu em maio de 2018, pela Liga Nacional de Futsal, com um triunfo por 3 a 1. No entanto, desde então, o Magnus tem levado a melhor como mandante. Em 2019, aplicou 5 a 3 pela LNF. Já em 2022 e 2024, repetiu o placar de 3 a 1, consolidando o domínio em casa.
Agora, com o título da Copa do Brasil em jogo, o Galo precisará melhorar esse retrospecto para conquistar o bicampeonato. O time gaúcho venceu o duelo de ida por 2 a 1 e precisa ao menos de um empate no tempo regulamentar para levantar a taça da competição mais democrática do país.
O confronto decisivo será neste sábado (25), às 19h30min.
Retrospecto de jogos na Arena Sorocaba
- Magnus 1 x 3 Atlântico - LNF 2018
- Magnus 5 x 3 Atlântico - LNF 2019
- Magnus 3 x 1 Atlântico - LNF 2022
- Magnus 3 x 1 Atlântico - LNF 2024