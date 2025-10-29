Futsal

Última vaga
Notícia

Passo Fundo goleia Cerro Largo e avança às quartas de final do Gauchão de Futsal

Sem dificuldades, equipe de Vandré da Costa aplicou 5 a 1 no time das Missões, nesta terça-feira

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS