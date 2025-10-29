Passo Fundo goleia Cerro Largo e avança às quartas de final do Gauchão de Futsal

O Passo Fundo Futsal garantiu a última vaga e está classificado para as quartas de final do Gauchão de Futsal. Nesta terça-feira (28), o PFF repetiu a atuação da partida de ida e goleou o Cerro Largo por 5 a 1, na Arena Clube Comercial.
Na próxima fase, a equipe de Vandré da Costa vai enfrentar a AAGF, de Agudo. As datas e horários serão confirmados em breve pela Liga Gaúcha de Futsal.
Vitória sem sustos
A partida começou de forma tímida, sem grandes oportunidades na quadra ofensiva. A melhor chance do primeiro tempo surgiu justamente quando o Passo Fundo Futsal abriu o placar, aos 12min12s. Após uma saída errada do Cerro Largo, Edi roubou a bola e mandou uma pancada para o fundo da rede: 1 a 0.
Precisando buscar o resultado, o time das Missões tentou responder, mas a finalização explodiu no travessão. Aos 17min05s, em cobrança de falta, Giorgi escorou para Tauan, que mandou uma bomba no poste, desperdiçando a oportunidade de deixar tudo igual antes do intervalo.
Com o regulamento embaixo do braço, o Passo Fundo Futsal começou ditando o ritmo nos primeiros minutos do segundo tempo. Logo aos 4min38s, Gui Canhoto recebeu na ala direita e finalizou cruzado. A bola passou entre as pernas do goleiro Black e ampliou o placar: 2 a 0.
O Cerro Largo não se intimidou com a pressão e diminuiu aos 6min50s. Isaac avançou pela ala direita e tentou cruzar na pequena área, mas a bola enganou o goleiro Queixo e foi direto para a rede: 2 a 1.
Aos 11min43s, o Passo Fundo Futsal voltou a ampliar e buscou a goleada no marcador. Após um bate e rebate na área, Marcelinho aproveitou o rebote para empurrar a bola para o fundo do gol e fazer 3 a 1.
O PFF seguiu pressionando e marcou o quarto aos 12min26s. Em uma jogada pela esquerda, Marcelinho cruzou para Edi, na área, concluir no meio da rede e no alto para ampliar: 4 a 1.
Sem dificuldades, o Passo Fundo Futsal teve tempo para balançar a rede mais uma vez. Aos 15min03s, Edi recebeu na ala direita, e mandou outro chute cruzado para fazer o quinto e decretar o resultado final da Arena Clube Comercial: 5 a 1.