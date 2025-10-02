Passo Fundo Futsal x São João do Jaguaribe: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra neste sábado (4) pela partida de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O PFF enfrenta o São João do Jaguaribe às 19h, na Arena Clube Comercial.
Depois de perder o confronto de ida por 1 a 0, o PFF precisa vencer o tempo regulamentar por qualquer placar para levar o jogo à prorrogação. No tempo extra, a equipe gaúcha também precisa superar o time cearense para evitar a decisão nas penalidades. Em caso de empate, haverá cobranças de pênaltis para definir o classificado.
Por outro lado, em caso de empate ou novo triunfo no tempo normal, quem avança é o São João do Jaguaribe. O vencedor enfrentará o Paraná nas quartas de final.
Onde assistir a São João do Jaguaribe x Passo Fundo Futsal
A partida terá transmissão do canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) no YouTube.