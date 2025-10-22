Passo Fundo Futsal x Paraná: onde assistir ao jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra neste sábado (25) pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha enfrenta o Paraná às 19h, na Arena Clube Comercial.
Depois de perder o confronto de ida por 5 a 1, o PFF precisa vencer o tempo regulamentar por qualquer placar para levar o jogo à prorrogação. No tempo extra, a equipe gaúcha também precisa superar o time paranaense para evitar a decisão nas penalidades. Em caso de empate, haverá cobranças de pênaltis para definir o classificado.
Por outro lado, em caso de empate ou novo triunfo no tempo normal, quem avança é o Paraná. O vencedor enfrentará Traipu-AL ou Ceará nas semifinais.
Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Paraná
A partida terá transmissão do canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) no YouTube.