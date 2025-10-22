Passo Fundo Futsal sofre goleada no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro

Gaúchos chegaram a empatar o duelo no primeiro tempo, mas foram goleados na etapa final. Passo Fundo Futsal / Divulgação

O Passo Fundo Futsal foi derrotado no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da modalidade. Fora de casa, a equipe perdeu para o Paraná por 5 a 1 e largou em desvantagem na segunda fase do mata-mata da competição.

No primeiro tempo, Igão abriu o placar para os donos da casa em lance de rebote, mas Elisandro Imperador empatou ao desarmar jogador adversário na quadra de ataque.

Contudo, quem levou a melhor no segundo tempo foi o Paraná. Por mais que o Passo Fundo Futsal tenha pressionado, foram os donos da casa que voltaram a marcar. Berleze e Chamon ampliaram a vantagem. E nos minutos finais, com o goleiro-linha em quadra, o PFF levou outros dois gols dos mesmos jogadores. Placar final: 5 a 1.

As equipes voltam a se enfrentar neste sábado (25), às 19h, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. Os gaúchos terão de vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. Caso o empate persista no tempo extra, a vaga nas semifinais será decidida nas penalidades.

Vale destacar que a classificação seria inédita para o Passo Fundo Futsal, já que na temporada passada o clube foi eliminado nas quartas de final.