Passo Fundo Futsal marca duas vezes no último minuto, vence o Cerro Largo e larga em vantagem nas oitavas do Gauchão

Elisandro Imperador (centro) marcou duas vezes nesta noite. Genaro Caetano / Cerro Largo, Divulgação

O Passo Fundo Futsal construiu uma vantagem importante para avançar à próxima fase do Gauchão de Futsal. Nesta sexta-feira (17), no duelo de ida das oitavas de final, o PFF levou a melhor e venceu o Cerro Largo por 4 a 1, no Ginásio Municipal Roque Reinaldo Nedel.

Com o resultado, PFF precisa de um empate para garantir a vaga nas quartas de final. Já o Cerro Largo necessita vencer o tempo regulamentar para forçar a prorrogação. Nesse cenário, o Passo Fundo Futsal joga pelo empate, já que teve melhor campanha na fase classificatória.

O jogo de volta será disputado no dia 28, uma terça-feira, às 21h, na Arena Clube Comercial.

Poucas oportunidades

O Passo Fundo Futsal começou a partida com maior posse de bola, mas teve dificuldades para articular as jogadas. O Cerro Largo, por sua vez, marcava bem e apostava nos erros do adversário para tentar criar chances de gol.

Na reta final do primeiro tempo, os visitantes passaram a oferecer mais perigo e, aos 15 minutos, quase abriram o placar. Em jogada pela ala esquerda, Leozinho avançou para o meio e arriscou o chute, mas a defesa dos donos da casa salvou em cima da linha.

O PFF seguiu pressionando e conseguiu abrir o marcador aos 16min57s. Após rápida troca de passes, Elisandro Imperador recebeu na pequena área e apenas empurrou a bola para o fundo da rede: 1 a 0.

A resposta do Cerro Largo veio logo em seguida. Aos 18min28s, Isaac recebeu na ala esquerda, girou sobre a marcação e finalizou com precisão para empatar: 1 a 1.

Quando restavam apenas 28 segundos para o fim da primeira etapa, o Passo Fundo Futsal retomou a vantagem. Após cobrança de escanteio, Arthur recebeu na intermediária e soltou uma bomba de primeira para marcar o segundo gol: 2 a 1.

PFF controlou a vantagem

Na volta do intervalo, o Passo Fundo Futsal apresentou uma marcação consistente, diminuindo os espaços do Cerro Largo, que não conseguiu criar jogadas ofensivas para buscar o empate.

Na reta final, os donos da casa tentaram surpreender ao colocar o goleiro-linha em quadra. No entanto, a estratégia de ter um jogador a mais no ataque não surtiu efeito para o Cerro Largo, que não conseguiu levar perigo ao goleiro Queixo.