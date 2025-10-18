Futsal

Fora de casa
Notícia

Passo Fundo Futsal marca duas vezes no último minuto, vence o Cerro Largo e larga em vantagem nas oitavas do Gauchão

PFF superou a equipe das Missões por 4 a 1 nesta sexta-feira (17), no confronto de ida 

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS