Passo Fundo Futsal encara o Paraná em busca de feito inédito no Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta terça-feira (21), às 20h, no Ginásio da Kennedy, para enfrentar o Paraná pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A equipe gaúcha busca um feito inédito: chegar pela primeira vez às semifinais da competição nacional.
Em 2024, o PFF foi eliminado para o Sport nesta mesma fase. Agora, embalado pela classificação nas oitavas contra o São João do Jaguaribe, o elenco chega confiante para fazer história.
O técnico Vandré da Costa falou sobre a expectativa para o confronto.
— Sabemos do peso desse jogo. O clube nunca chegou às semifinais e isso nos motiva ainda mais. Estamos trabalhando com seriedade, respeitando o Paraná, mas confiantes no que construímos até aqui. Vamos entrar em quadra com coragem e inteligência para fazer um grande jogo — destacou.
A partida de volta será disputada no sábado (25), às 19h, na Arena Clube Comercial. Para avançar, o PFF precisa vencer os dois jogos ou conquistar uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou dois empates, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.
O vencedor do confronto enfrentará Traipu-AL ou Ceará nas semifinais. A equipe alagoana venceu a partida de ida por 6 a 2.