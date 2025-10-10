Futsal

Em busca do troféu
Passo Fundo Futsal decide vaga na final da Série Prata contra o Cerro Largo

Duelo de volta das semifinais acontece neste sábado, no Ginásio Roque Nedel

Caroline Dolina

Repórter

