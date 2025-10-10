Passo Fundo Futsal decide vaga na final da Série Prata contra o Cerro Largo

Equipe sub-20 representa o PFF na Série Prata. Passo Fundo Futsal, Divulgação

O Passo Fundo Futsal está a 40 minutos de chegar na final da Série Prata. A equipe decide a vaga para a grande decisão neste sábado (11), às 19h, quando enfrenta o Cerro Largo pelo confronto de volta das semifinais, no Ginásio Roque Nedel.

O PFF venceu o duelo de ida por 4 a 1 e, agora, joga por um empate para avançar à final. Em caso de vitória do Cerro Largo, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, terá cobranças de pênaltis para definir o campeão.

Caso conquiste a classificação, o Passo Fundo Futsal disputará o bicampeonato da Série Prata. Em 2018 a equipe sagrou-se campeã e ergueu o primeiro troféu de expressão de sua história.

Outra semifinal