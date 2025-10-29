Passo Fundo Futsal conhece datas das semifinais do Campeonato Brasileiro

PFF eliminou o Paraná nas quartas de final. Alex Borgmann / CBFS, Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) divulgou, nesta terça-feira (28), as datas dos confrontos das semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Passo Fundo Futsal vai enfrentar o Traipu em busca de uma vaga na grande final.

O jogo de ida será disputado no dia 8 de novembro, um sábado, às 19h30min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. A partida de volta está marcada para o dia 17, uma segunda-feira, às 20h, no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca.