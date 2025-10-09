Futsal

Definido
Notícia

Passo Fundo Futsal conhece datas das quartas de final do Brasileirão

Equipe gaúcha enfrenta o Paraná em busca de vaga inédita na semifinal; decisão será na Arena Clube Comercial

Caroline Dolina

Repórter

