Passo Fundo Futsal conhece datas das quartas de final do Brasileirão

O Passo Fundo Futsal já sabe quando voltará à quadra pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. A equipe gaúcha enfrentará o Paraná nas quartas de final da competição nacional, em confrontos de ida e volta.
O primeiro jogo será realizado no dia 21 de outubro, às 20h, no Ginásio da Kennedy. Já a partida decisiva está marcada para o dia 25, às 19h, na Arena do Clube Comercial, onde o time contará com o apoio da torcida para buscar a classificação inédita às semifinais.
Para avançar à próxima fase, o Passo Fundo Futsal precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será levada à prorrogação. Persistindo o empate, o classificado será definido na disputa por pênaltis.
O clube que avançar enfrentará o vencedor de Traipu-AL ou Ceará nas semifinais.