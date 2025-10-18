Paraná x Passo Fundo Futsal: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

PFF eliminou o São João do Jaguaribe nas oitavas de final. Jederson Barbosa / Apodi, Divulgação

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta terça-feira (21) pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro. O PFF enfrenta o Paraná, às 20h, no Ginásio da Kennedy.

Para avançar à próxima fase, o PFF precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será levada à prorrogação. Persistindo o empate, o classificado será definido na disputa por pênaltis.

A partida de volta será no próximo sábado (25), às 19h, na Arena Clube Comercial. O clube que avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Traipu-AL e Ceará nas semifinais.

