Os protagonistas do Atlântico na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal

Atlântico tem a defesa menos vazada da competição. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico chega à decisão da Copa do Brasil de Futsal, contra o Magnus, embalado por ótimas atuações coletivas ao longo da competição. Mas entre defesas, gols e liderança, três jogadores se destacaram na campanha que levou o time até a final: o goleiro Alê Falcone, o capitão William Bolt e o fixo Vagner.

Alê Falcone: segurança debaixo das traves

Responsável por defesas decisivas em momentos críticos, Alê Falcone foi peça fundamental para a solidez defensiva do Atlântico, que tem a melhor defesa da competição, com apenas 11 gols sofridos. Sua atuação no jogo de ida da final contra o Magnus foi determinante para segurar o resultado e manter a vantagem.

William Bolt: liderança e inteligência tática

Capitão da equipe, William Bolt tem sido o elo entre defesa e ataque. No jogo de ida da final, foi dele a jogada que originou o gol da virada, mostrando inteligência tática e leitura de jogo. Bolt também se destaca pela postura em quadra, orientando o time e mantendo o equilíbrio emocional em partidas decisivas. Sua experiência tem sido um diferencial na reta final da competição.

Vagner: o artilheiro da campanha

Com cinco gols marcados, Vagner se consolidou como o artilheiro do Atlântico na Copa do Brasil. O fixo tem sido decisivo em todas as fases, combinando velocidade, precisão nas finalizações e presença constante no ataque. Sua contribuição ofensiva ajudou o time a alcançar o posto de segundo melhor ataque da competição, com 29 gols, atrás apenas do Bregafó, que marcou 35.

Vale o título

A segunda partida da grande final será disputada neste sábado (25), às 19h30min, na Arena Sorocaba. Um empate no tempo normal garante o título ao time de Erechim, que busca o bicampeonato nacional.