Os bastidores da decisão: Atlântico vive semana intensa antes da final da Copa do Brasil de Futsal

Paulinho Sananduva comanda os trabalhos em Sorocaba. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

A semana que antecede a final da Copa do Brasil de Futsal tem sido de intensidade máxima para o Atlântico. Em meio a uma maratona de jogos e uma logística complexa, o clube de Erechim se prepara para enfrentar o Magnus neste sábado (25), em Sorocaba, com a chance de conquistar o bicampeonato da competição e consolidar seu nome na vitrine do futsal.

Antes da viagem, o Atlântico teve três compromissos decisivos. No sábado (18) e na terça-feira (21), o Galo enfrentou e venceu o Guarani-FW nos jogos de ida e volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Na segunda-feira (20), superou o Umuarama por 4 a 0, garantindo vaga nas quartas da Liga Nacional de Futsal (LNF).

— Jogamos sábado, segunda e terça. Realizamos todos os recoveries possíveis, hidratação e suplementação para minimizar os efeitos do cansaço — revela o supervisor de futsal Elton Dalla Vecchia, que acompanha de perto cada detalhe da preparação.

Deslocamento para Sorocaba

A quarta-feira (23) terminou com malas prontas e concentração total. Às 21h30min, a delegação do Atlântico deixou Erechim rumo a Sorocaba, em uma viagem de ônibus que durou cerca de 14 horas. A escolha pelo transporte terrestre não foi por acaso: segundo as regras da CBFS, só há cobertura para passagens aéreas em deslocamentos maiores.

Na quinta, pouco depois do meio-dia, o grupo chegou ao destino. E mesmo após horas na estrada, o dia não terminou ali. No fim da tarde, os jogadores já estavam na Arena Sorocaba para o primeiro treino, iniciando a adaptação ao piso plástico da quadra.

— A logística é algo muito delicado, pois pode influenciar diretamente nos aspectos fisiológicos dos atletas. Realizaremos três treinos, um em cada dia, a fim de adaptação máxima com o piso da quadra de Sorocaba, que é de plástico e dificulta muito o jogo — explica Dalla Vecchia.

Bicampeonato

Neste sábado, o Atlântico pode escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória. A equipe disputa seu terceiro título nacional em dois anos e pode se consolidar de vez entre os maiores clubes da modalidade.

— Para o Atlântico ser bicampeão da Copa do Brasil de Futsal, firma cada vez mais o clube como uma das principais equipes do futsal brasileiro e mundial — afirma o supervisor.

Apesar das conquistas recentes, Dalla Vecchia ressaltou que o planejamento iniciou muito tempo antes.

— A afirmação do Atlântico não é apenas nos dois últimos anos. Fizemos uma trajetória invejável em 2012, 2013, 2014 e 2015, onde conquistamos o Estado, o Brasil, o Continente e o Mundo. Depois, em 2018 e 2019, tivemos novamente resultados expressivos. Em 2022 fomos vice-campeões da LNF. Já em 2023 conquistamos o título inédito da LNF. Em 2024 sagramo-nos campeões da Copa do Brasil. Em 2025 fomos vice da Supercopa e, agora, mais uma decisão de final. Isso comprova que planejamento sério dão resultados — concluiu.

A partida decisiva será às 19h30min. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1 em Erechim, o Galo precisa apenas de um empate para conquistar o bicampeonato. Se perder no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação. Se o empate persistir, o campeão será definido nos pênaltis.