O que o Passo Fundo Futsal precisa fazer para avançar às quartas de final do Brasileirão

PFF perdeu a partida de ida por 1 a 0 no Ceará. Gyldemberg Malagueta / São João do Jaguaribe, Divulgação

Depois de perder o confronto de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Passo Fundo Futsal terá que reverter o resultado para seguir sonhando com o título inédito. A decisão pela vaga à próxima fase será no sábado (4), às 19h, quando enfrenta o São João do Jaguaribe, na Arena Clube Comercial.

Para avançar às quartas, o PFF precisa vencer o tempo regulamentar por qualquer placar para levar o jogo à prorrogação. No tempo extra, a equipe gaúcha também precisa superar o time cearense para evitar a decisão nas penalidades. Em caso de empate, haverá cobranças de pênaltis para definir o classificado.

Por outro lado, em caso de empate ou novo triunfo no tempo normal, quem avança é o São João do Jaguaribe.

O vencedor enfrentará a equipe que passar do confronto entre São Miguel e Paraná.

Ingressos

O único lote de ingressos para a partida está à venda por R$ 20. Antecipadamente, as entradas podem ser adquiridas através do aplicativo Orda. Já no dia do jogo, na bilheteria da Arena Clube Comercial.