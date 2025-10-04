Norte gaúcho em destaque: Atlântico e Passo Fundo vivem sábado decisivo no futsal nacional

Caldeirão do Galo será o palco de Atlântico e Magnus. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O sábado (4) será de fortes emoções para o futsal do Norte do Rio Grande do Sul. Atlântico e Passo Fundo Futsal entram em quadra em partidas decisivas por duas das principais competições do país: a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de Futsal, respectivamente.

Em Erechim, o Atlântico disputa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de Futsal contra o Magnus, às 18h, no Caldeirão do Galo. Atual campeão da competição, o time comandado por Paulinho Sananduva busca abrir vantagem em casa antes da partida decisiva em Sorocaba.

Já em Passo Fundo, o desafio é pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O PFF recebe o São João do Jaguaribe (CE) às 19h, na Arena Clube Comercial, precisando vencer no tempo regulamentar para levar o confronto à prorrogação. Se houver empate no tempo extra, a vaga será decidida nos pênaltis.

Serviços

Os ingressos para Atlântico e Magnus custam R$ 100 e podem ser adquiridos antecipadamente no site do Galo. A partida terá transmissão ao vivo pela CBFS TV, no YouTube, e pelo canal BandSports.