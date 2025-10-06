No tempo técnico, William Bolt desenha jogada da virada do Atlântico sobre o Magnus; veja o vídeo

William Bolt foi decisivo para a vitória do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico saiu na frente na decisão da Copa do Brasil de Futsal ao vencer o Magnus por 2 a 1, no último sábado (4), em Erechim. O gol da virada, marcado nos instantes finais, nasceu de uma jogada ensaiada durante o tempo técnico e desenhada pelo capitão William Bolt, que assumiu o protagonismo fora da quadra e garantiu a vantagem gaúcha na partida de ida da grande final.

O Magnus saiu na frente do marcador logo no início do segundo tempo, após cobrança de falta convertida por Pepita. O Atlântico pressionava, mas encontrava dificuldades diante da forte marcação do Magnus e das defesas do goleiro André Deko.

Restando pouco mais de um minuto para o fim da partida, quando o placar já estava 1 a 1, o técnico Paulinho Sananduva pediu tempo. No banco, William tomou a frente da conversa. Com a prancheta em mãos, o camisa 7 desenhou uma movimentação específica para a cobrança de lateral. A ideia era simples, mas ousada: atrair a marcação para o lado oposto e infiltrar Serginho em velocidade pelo meio.

A jogada foi executada com precisão. Aos 18min56s, após a cobrança de lateral, Serginho apareceu livre na área e finalizou certeiro para decretar a virada e a vitória do Atlântico.

— Foi um momento de muita concentração. Vi que havia um espaço que poderíamos explorar e sugeri a jogada. O mérito é de todo grupo, que acreditou e executou com perfeição — afirmou William após a partida.

Confiança

A liberdade para que William desenhasse a jogada decisiva reflete a confiança do técnico Paulinho Sananduva em seus atletas. O treinador, que costuma incentivar a participação ativa dos jogadores nas decisões táticas, destacou a importância dessa troca.

— É uma construção de confiança. O William tem experiência, conhece o grupo e sabe identificar oportunidades. Quando ele sugeriu a movimentação, sabíamos que era algo treinado e que poderia funcionar — comentou Sananduva.

Com o resultado, o Atlântico joga por um empate no confronto de volta, marcado para o dia 25, na Arena Sorocaba, para conquistar o bicampeonato da competição. Caso o Magnus vença no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação. Persistindo o empate no tempo extra, o título será definido nos pênaltis.

