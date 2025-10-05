Na prorrogação, Passo Fundo Futsal vence São João do Jaguaribe e avança às quartas de final do Brasileirão

Gui Canhoto marcou um dos gols do PFF na prorrogação. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

Com o apoio de mais de 2,5 mil torcedores, o Passo Fundo Futsal conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Após a derrota para o São João do Jaguaribe no jogo de ida das oitavas, o PFF precisava reverter o resultado para avançar. E foi isso que aconteceu neste sábado (4), na Arena Clube Comercial.

No tempo regulamentar, o time gaúcho venceu os cearenses por 2 a 0, com gols de Marcelinho e Arthur. Na prorrogação, Gui Canhoto e Queixo repetiram o placar e garantiram a vaga da equipe na próxima fase.

Nas quartas de final o PFF vai enfrentar o Paraná, que eliminou o São Miguel. As datas e horários serão confirmadas pela CBFS nos próximos dias.

Tempo regulamentar

Precisando vencer o tempo normal para levar a decisão à prorrogação, o Passo Fundo Futsal iniciou a partida pressionando o São João do Jaguaribe. A insistência surtiu efeito e logo aos 3min47s abriu o placar com Marcelinho. O camisa 22 fez uma tabelinha com Elisandro Imperador, recebeu na entrada da área e arriscou uma finalização cruzada, no canto direito, para fazer 1 a 0.

No restante do primeiro tempo, o PFF seguiu tentando ampliar, mas o goleiro Jamerson brilhou em diversas oportunidades e não deixou com que o placar fosse mais elástico para a equipe gaúcha.

Depois do intervalo, o equilíbrio prevaleceu, mas os donos da casa conseguiram balançar a rede outra vez aos 11min35s. Após um bate e rebate na área, Arthur concluiu de bico para fazer 2 a 0 e encaminhar a decisão à prorrogação.

Prorrogação

O PFF não se intimidou no tempo extra e impôs pressão aos visitantes. Aos 2 minutos, Elisandro Imperador recebeu na segunda trave, mas na hora da finalização foi interceptado pela defesa do São João do Jaguaribe.

Aos 3min50s Índio foi expulso e o time gaúcho ficou com um jogador a mais em quadra. Na cobrança da falta, São Pedro tocou para Gui Canhoto, na ala direita, concluir cruzado para o fundo da rede e fazer 1 a 0.